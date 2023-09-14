Muhtarlardan Kaymakama ziyaret

​​​​​​​Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yeniorman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş, beraberinde dernek yönetiminde birlikte

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yeniorman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş, beraberinde dernek yönetiminde birlikte görev yaptığı bazı arkadaşları ile birlikte Akyazı’ya yeni atanan ve görevine başlayan Kaymakam Mustafa İlter Eşki’ye “hoş geldiniz” ziyareti yaptı.

Ziyarette Kaymakam Eşki’ye başarı da dileyen Akyazı Muhtarlar Derneği başkan ve yönetimi birlikte güzel ilçemizi daha da güzelleştirecek çalışmaları birlikte yaparız temennisinde de bulundular.

Akyazı’nın Kaymakamı Mustafa İlter Eşki’de Muhtarlar Derneği başkan ve yönetimi tarafından yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi ve en kısa zamanda da iade-i ziyarette bulunacağını söyledi.