MHP AKYAZI ESKİ YÖNETİCİLERİNDEN ENBİYA AKÇAY VEFAT ETTİ

​​​​​​​Yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden MHP Akyazı eski ilçe yöneticilerinden Enbiya Akçay dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden MHP Akyazı eski ilçe yöneticilerinden Enbiya Akçay dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Talip Akçay'ın babası MHP Akyazı eski ilçe yöneticilerinden Enbiya Akçay yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek tedavi gördüğü Akyazı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Cenazesi Akyazı Yunus Emre Mahallesindeki hanesinde alınan helallik, Gazi Süleyman Paşa Camiinde Cuma sonrası kılınan cenaze namazının ardından Hekdek ilçesi Tekerlek Süleymaniye Mahalle Mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Cenazeye Akçay ailesinin yanı sıra MHP il başkanı Oğuz Alkaş, MHP Sakarya eski Milletvekili Zihni Acba, Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, Hendek belediye başkanı Turgut Babaoğlu, Mevcut ve geçmişte MHP’de görev İl İlçe başkanları, Hendek belediye başkan yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, Belediye meclis üyeleri, Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş, Mahalle muhtarları, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda sevenleri katıldı.