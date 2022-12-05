Mezbahane ve Hayvan Borsası Projesi’nin temeli atıldı Akyazı Belediyesi’nin Yeniorman Mahallesi’nde belediye ait 19 bin metrekarelik arsanın yaklaşık 10 bin metrekarelik Mezbahane ve Hayvan Borsası Projesi’nin temeli atıldı

Mezbahane ve Hayvan Borsası Projesi’nin temeli atıldı Akyazı Belediyesi’nin Yeniorman Mahallesi’nde belediye ait 19 bin metrekarelik arsanın yaklaşık 10 bin metrekarelik Mezbahane ve Hayvan Borsası Projesi’nin temeli atıldı

Akyazı Belediyesi’nin Yeniorman Mahallesi’nde belediye ait 19 bin metrekarelik arsanın yaklaşık 10 bin metrekaresinde hayata geçireceği Mezbahane ve Hayvan Borsası Projesi’nde ihale sürecinin ardından temel atıldı ve çalışmalar başladı.

Akyazı Belediyesi ilçenin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Bu yatırımlar kapsamında başlanılan Mezbahane ve Hayvan Borsası Projesi’nin zemin dolgu ve duvar çalışmalarının ardından ihale süreci de tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ihalelerde mezbahane 6 milyon 608 bin lira bedelle, içerisinde et satış binası ve kafetarya da bulunan hayvan borsası ise 6 milyon 950 bin 200 lira bedelle ihale edildi. İhale sonrasında çalışmalara hızla başlanırken mezbahane, et satış binası ve kafetarya bölümlerinin temel betonları atıldı. Hayvan borsasının da temel demirleri yerleştirilirken kısa süre içerisinde beton çalışmasının da tamamlanacağı ifade edildi.

Seçim öncesinde verilen sözleri bir bir yerine getirdiklerini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ İlçemiz için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. İlçe Terminali’nin açılışını görkemli bir törenle gerçekleştirdik. Şimdi de hemşehrilerimizin bizden sıklıkla talep ettikleri ve ilçemizin önemli bir eksiği olan Akyazı Belediyesi Mezbahane ve Canlı Hayvan Borsası Projesi’ne başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Başkan Soykan, “Belediyemize ait 19 bin metrekare arsanın yaklaşık 10 bin metrekaresinde inşa edilecek olan ve içerisinde mezbaha, et satış binası, kafeterya, hayvan satış borsasının bulunacağı projemiz ile hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız hayvanlarını satmak ve kestirmek için ilçe dışına gitmesine gerek kalmayacak. İhale sürecinin ardından çalışmalarımız büyük bir hızla başladı. Mezbahanenin temeli atıldı. Hayvan Borsası’nın da temelini yakında atacağız. Toplam ihale bedeli 13 milyon 558 bin 200 lira olan bu projemizi inşallah çok kısa bir süre içinde hizmete alacağız. Akyazı’mız için hayırlı olsun” dedi. Akyazı Belediyesi’nin Yeniorman Mahallesi’nde belediye ait 19 metrekarelik arsanın yaklaşık 10 bin metrekaresinde hayata geçireceği Mezbahane ve Hayvan Borsası Projesi’nde ihale sürecinin ardından temel atıldı ve çalışmalar başladı.

Akyazı Belediyesi ilçenin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Bu yatırımlar kapsamında başlanılan Mezbahane ve Hayvan Borsası Projesi’nin zemin dolgu ve duvar çalışmalarının ardından ihale süreci de tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ihalelerde mezbahane 6 milyon 608 bin lira bedelle, içerisinde et satış binası ve kafeterya da bulunan hayvan borsası ise 6 milyon 950 bin 200 lira bedelle ihale edildi. İhale sonrasında çalışmalara hızla başlanırken mezbaha, et satış binası ve kafeterya bölümlerinin temel betonları atıldı. Hayvan borsasının da temel demirleri yerleştirilirken kısa süre içerisinde beton çalışmasının da tamamlanacağı ifade edildi.

Seçim öncesinde verilen sözleri bir bir yerine getirdiklerini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ İlçemiz için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. İlçe Terminali’nin açılışını görkemli bir törenle gerçekleştirdik. Şimdi de hemşehrilerimizin bizden sıklıkla talep ettikleri ve ilçemizin önemli bir eksiği olan Akyazı Belediyesi Mezbahane ve Canlı Hayvan Borsası Projesi’ne başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.