Mezbahane ve Hayvan Borsası Projesi’nin temeli atıldı Akyazı Belediyesi’nin Yeniorman Mahallesi’nde belediye ait 19 bin metrekarelik arsanın yaklaşık 10 bin metrekarelik Mezbahane ve Hayvan Borsası Projesi’nin temeli atıldı
Mezbahane ve Hayvan Borsası Projesi’nin temeli atıldı Akyazı Belediyesi’nin Yeniorman Mahallesi’nde belediye ait 19 bin metrekarelik arsanın yaklaşık 10 bin metrekarelik Mezbahane ve Hayvan Borsası Projesi’nin temeli atıldı
Akyazı Belediyesi’nin Yeniorman Mahallesi’nde belediye ait 19 bin metrekarelik arsanın yaklaşık 10 bin metrekaresinde hayata geçireceği Mezbahane ve Hayvan Borsası Projesi’nde ihale sürecinin ardından temel atıldı ve çalışmalar başladı.
Akyazı Belediyesi ilçenin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Bu yatırımlar kapsamında başlanılan Mezbahane ve Hayvan Borsası Projesi’nin zemin dolgu ve duvar çalışmalarının ardından ihale süreci de tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ihalelerde mezbahane 6 milyon 608 bin lira bedelle, içerisinde et satış binası ve kafetarya da bulunan hayvan borsası ise 6 milyon 950 bin 200 lira bedelle ihale edildi. İhale sonrasında çalışmalara hızla başlanırken mezbahane, et satış binası ve kafetarya bölümlerinin temel betonları atıldı. Hayvan borsasının da temel demirleri yerleştirilirken kısa süre içerisinde beton çalışmasının da tamamlanacağı ifade edildi.