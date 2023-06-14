Merve ve Emre çifti Mutluluğa yelken açtılar

​​​​​​​Akyazı’nın köklü ailelerinden biri olan Sezgin ailesi ile Erenlerin sevilen Ailelerinden Tuna ailesi dünür oluyorlar.

Akyazı’nın köklü ailelerinden biri olan Sezgin ailesi ile Erenlerin sevilen Ailelerinden Tuna ailesi dünür oluyorlar.

Akyazı’nın sevilen ve sayılan, çarşı içinde esnaflık yapan Nüzhet ve Ayla Sezgin’in yakışıklı çocukları Emre, gönlünü kaptırdığı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi personeli olan ve Erenler Belediyesinde şoför olarak çalışan Güven ve Şükran Tuna’nın güzel kızları Merve ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor.

Mutluluğa yelken açan Merve-Emre çiftinin düğünleri 18 Haziran Pazar günü 17.00- 22.00 saatleri arasında Erenlere bağlı Kayalar Memduhiye Mahallesindeki masal garden düğün salonunda yapılacak.