MEHMET SALİH’E VEFA ZİYARETİ

Uzun Yıllar Akyazı’nın çeşitli okullarında Öğretmenlik ve Okul Müdürlüğü yaptıktan sonra en son Kuzuluk Merkez İlkokulu Müdürü iken Bursa İli Yıldırım ilçesi Nurettin Gülten Kutlucan İlkokuluna tayin olan

Uzun Yıllar Akyazı’nın çeşitli okullarında Öğretmenlik ve Okul Müdürlüğü yaptıktan sonra en son Kuzuluk Merkez İlkokulu Müdürü iken Bursa İli Yıldırım ilçesi Nurettin Gülten Kutlucan İlkokuluna tayin olan, Akyazı’daki başarılı çalışmaları ile herkesin sevgisini kazanan Mehmet Salih Şahin’in geçtiğimiz hafta sonu Akyazı’dan sürpriz misafirleri vardı.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Şerbetçi, Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz ve beraberinde Akyazı’daki bazı okul Müdürleri ile birlikte Bursa’ya giden Akyazı’lı vefalı eğitimciler Çalıştığı Okulun Müdürlüğüne atanan Mehmet Salih Şahin’i okulunda ziyaret ederek tebrik ettiler.

Akyazı’da birlikte çalıştıkları arkadaşlarını karşısında gören Okul Müdürü Mehmet Salih Şahin O an bir süre şaşkınlık yaşadığını, oldukça duygulandığını, anlatılması oldukça zor mutluluk duyduğunu belirterek meslek hayatımın en güzel yıllarını Akyazı’da yaşadım, önemli tecrübeler kazandım. Unutulmaz dostlar ve arkadaşlarım oldu. Akyazı Benim ikinci vatanım gibi oldu. Bu nedenlerle Akyazı’yı ve Akyazı’daki dost ve arkadaşlarımı unutmam mümkün değil. Dedi ve Kızımın Eczacı olması dolayısı ile Bursa’ya gelmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Sevilmek ve hatırlanmak güzel bir şeymiş diyen Mehmet Salih Şahin bu ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Onlarla Akyazı’da geçirdiğimiz günlerimizin anılarını yadettik dedi.

Mehmet Salih Şahin Akyazılı arkadaşlarına ikramda da bulunarak onları Akyazı’ya uğurlarken herkese selam söylemeyi de ihmal etmedi.