KUZULUK ORTA MAHALLE HALKINDAN HÜSEYİN KAHRAMAN VEFAT ETTİ

İlçemiz Kuzuluk Orta Mahalle halkından merhum Mustafa Kahraman'ın Oğlu, Mehmet, Osman, Ali Abdurrahman, Ali, Hasan ve İsmail Kahraman'ın Kardeşleri Abdurrahman Kahraman'ın Babası Hüseyin Kahraman vefat etti.
Merhum Hüseyin Kahraman’ın Cenazesi bugün Yuvalak Aşağı Mahalle Camii'nde kılınan Öğlen Namazı ve cenaze namazını müteakip Yuvalak aile mezarlığında toprağa verildi.
Merhuma Cenabı Allahtan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI
Oğlu : Abdurrahman Kahraman 0532 609 12 24