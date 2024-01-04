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Vefat
Giriş Tarihi : 04-01-2024 17:03

KUZULUK ORTA MAHALLE HALKINDAN HÜSEYİN KAHRAMAN VEFAT ETTİ

​​​​​​​İlçemiz Kuzuluk Orta Mahalle halkından merhum Mustafa Kahraman'ın Oğlu, Mehmet, Osman, Ali Abdurrahman, Ali, Hasan ve İsmail Kahraman'ın

KUZULUK ORTA MAHALLE HALKINDAN HÜSEYİN KAHRAMAN VEFAT ETTİ

İlçemiz Kuzuluk Orta Mahalle halkından merhum Mustafa Kahraman'ın Oğlu, Mehmet, Osman, Ali Abdurrahman, Ali, Hasan ve İsmail Kahraman'ın Kardeşleri Abdurrahman Kahraman'ın Babası Hüseyin Kahraman vefat etti.

Merhum Hüseyin Kahraman’ın Cenazesi bugün Yuvalak Aşağı Mahalle Camii'nde kılınan Öğlen Namazı ve cenaze namazını müteakip Yuvalak aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhuma Cenabı Allahtan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Oğlu : Abdurrahman Kahraman 0532 609 12 24

 
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