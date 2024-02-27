Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 27-02-2024 20:39

Kuzuluk İlkokulunun inşaatı tamamlanmak üzere

​​​​​​​Akyazı’nın önemli Mahallelerinden biri olan Kuzuluk’ta yapımı devam eden 16 derslikli yeni ilkokul binasında yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kuzuluk İlkokulunun inşaatı tamamlanmak üzere

Akyazı’nın önemli Mahallelerinden biri olan Kuzuluk’ta yapımı devam eden 16 derslikli yeni ilkokul binasında yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.

İlkokul eski binasının deprem de yıkılma riski taşıması nedeniyle yıkılması sonrası ihalesi yapılan ve yapımına başlanan yeni ilkokul binasında artık sona gelindi.

Yeni binanın 2024/2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren hizmet vermeye başlayacağını söyleyen yetkililer, bu okulumuzun devreye girmesiyle birlikte bir müddettir çekilen sıkıntıların sona ereceğini ve bina yetersizliği nedeniyle sürdürülen çiftli eğitimden tekli eğitime geçileceğini açıklamalarına eklediler.

 

 
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