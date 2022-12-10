KURRA HAFIZ  HARPUTOĞLU 2. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE  AKYAZI’DA ANILDI

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleşen anma programı Harputoğlu’nun ilk öğrencisi Adem Saruhan Hoca’nın Kuran okuması ile başladı.

Çocuklu yıllarından itibaren hayatını Kuran’a hizmetle geçiren, bu uğurda yüzlerce hafız yetiştiren ve uzun yıllar Akyazı’da bu hizmetlerini sürdürerek 2 yıl önce 8 Aralık 2020 tarihinde korona tedavisi sırasında hayatını kaybeden Kurra Hafız Hüseyin Harputoğlu Akyazı Belediyesince düzenlenen bir programda anıldı.

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleşen anma programı Harputoğlu’nun ilk öğrencisi Adem Saruhan Hoca’nın Kuran okuması ile başladı.

Daha sonra Akyazı Belediyesince Hüseyin Harputoğlu Hoca hakkında hazırlatılan Hocanın hayatını, hafızlığından itibaren yurdun çeşitli yerlerinde yaptığı hizmetleri ve bıraktığı eserleri ile Akyazı’daki hizmetleri ve de ölümüne kadar olan hizmetlerini içeren “Kuran yolunda bir ömür” adlı kitabın hazırlanışında emeği geçen Adapazarı İmam Hatip Mezunları Derneği başkanı Yahya Bakır kitabın hazırlanış aşamasını anlattı ve daha sonra da kitabın içeriğini anlatan bir video izletildi.

Anma programının bundan sonraki bölümünde söz alan Kardeşi Kürşat Harputoğlu, Programı düzenleyen ve emeği geçen Belediye Başkanı Bilal Soykan başta olmak üzere bütün Akyazı’lara Harput oğlu ailesi adına teşekkür etti. Daha sonra da hocanın yakın arkadaşlarından Halil Atmaca, Büyükşehir eski Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve son olarak ta Belediye Başkanı Bilal Soykan Hayatını Kuran’a hizmetle geçiren Harputoğlu hocaya şükranlarını ifade eden konuşmalarını yaptılar.

Programın sonunda “ Kuran yolunda Bir ömür “kitabının hazırlanmasında emeği geçen Belediye Başkanı Bilal Soykan, Yahya Bakır ve Zeki Toçoğlu’na Harputoğlu Hoca’nın çocukları tarafından birer teşekkür plaketi verildi.

Program Harputoğlu’nun son yetiştirdiği öğrencisi hafız Yavuz Selim Günkızıl’ın okuduğu kuran-ı Kerim ile sona erdi

Harputoğlu Hocayı anma programına Belediye Başkanı Bilal Soykan, Büyükşehir eski Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İlçe müftüsü Kamil Özcan Demir, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Ziraat Odası Başkanı Şener Bayraktar, Belediye Başkan Yardımcıları, Din görevlileri, daire müdürleri, Bazı siyasi parti başkan ve yöneticileri, oda başkanları, kuram kursu hafız adayları ve vatandaşlar katıldı.

İlçe müftüsü Kamil Özcan Demir tarafından dua yapıldı ve Harputoğlu hocanin ruhuna bağışlandı.

Program çıkışında katılımcılara “Kuran yolunda bir ömür” kitabı armağan edildi.