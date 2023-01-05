"Köyüme dokunma platformu" ziyaretlerine devam ediyor

Ziyaretlerini sürdürüyor Sakarya’da kurulan “köyüme dokunma” platformu üyeleri İl genelinde ziyaretlerini sürdürüyorlar.

Ziyaretlerini sürdürüyor Sakarya’da kurulan “köyüme dokunma” platformu üyeleri İl genelinde ziyaretlerini sürdürüyorlar. Önceki gün Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever’i makamında ziyaret ederek sorunlarını ve isteklerini dile getiren platform üyeleri, dünde Akyazı’da Muhtarlar Derneğini ziyaret ettiler.

Yapılan ziyarette platform adına konuşan sözcü Mecdi Cengiz, 7254 sayılı kırsal mahalle yasasının resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği 16 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlattıkları çalışmalarını anlattı ve birçok büyük şehri olan İl’de kırsal mahalle olabilmek için yapılan müracaatlara olumlu cevaplar verilmesine rağmen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Akyazı Belediyesinden olumlu bir cevap alamadıklarını söyledi ve kanunun birçok avantajı beraberinde getirdiğine dikkat çekerek “siz muhtarlara bu yasa çerçevesinde verilen haklardan yararlanın” çağrısı yapıyoruz dedi.

“Köyüme dokunma platformu” üyelerini ağırlayan Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yeniorman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Mahallelerimizin yararına olan her konuda Muhtarlar olacaktır dedi.