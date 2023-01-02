KOOPBAKKAL UYGULAMASI AKYAZI'DA 8 AYRI NOKTADA HİZMETE BAŞLADI

​​​​​​​Bakkallar için yeni dönem başladı. Mahalle bakkalları bundan böyle 'Koopbakkal' yani bakkal kooperatifi oluyor.

Bakkallar için yeni dönem başladı. Mahalle bakkalları bundan böyle 'Koopbakkal' yani bakkal kooperatifi oluyor. Proje ile Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan ürünler mahalle bakkallarında satılacak. Bu uygulama ile vatandaşın ucuz ürüne daha kolay erişebilmesi hedefleniyor. Zincir marketler karşısında zor durumda kalan bakkallar için yeni dönem başladı.

Vatandaşın ucuz ürüne daha kolay erişebilmesi amacıyla 6 ilde proje hayata geçti. Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan ürünlerin mahalle bakkallarında satılacak. Bu anlamda Akyazı'da belirlenen koop bakkalların raflarında yer alacak ürünler esnafa ulaştırıldı.

Akyazı'da 8 ayrı noktada belirlenen Koopbakkallarda ise ürünler raflara dizilerek müşterilere 27 Aralık itibari ile hizmet vermeye başladı.

Çağrı Market İşletmecisi Suat Pektaş;Halkımıza daha ucuz ve kaliteli ürünleri ulaştırmak için bizde Koopbakkal için başvuruda bulunduk ve kabul edildi.Bundan böyle marketimizde Tarım Kredi kooperatiflerinde ne satılıyorsa aynısı ve aynı fiyatlarda olacak şekilde mahalle sakinlerimizin ürünlere kolayca erişimi sağlanmış olacak dedi.

İŞTE AKYAZI'DA HİZMET VERMEYE BAŞLAYAN KOOPBAKKAL NOKTALARI

1-Çağrı Market-Yağcılar Caddesi

2-Kaliç Market

3-Birincioğlu Market

4-Cadde Market-Hastane mahallesi

5-Usta Market-Pazarköy

6-Aytaç Market-Ormanköy

7-Osmanoğlu Market-Kabakulak

8-Yolcu Market