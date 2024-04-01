KIYASIYA YARIŞTILAR  “SOYKAN” KAZANDI

​​​​​​​Pazar günü yapılan ve çok sayıda belediyenin el değiştirdiği mahalli seçimlerde Akyazı bir kez daha Soykan ve Ak Parti dedi.

Pazar günü yapılan ve çok sayıda belediyenin el değiştirdiği mahalli seçimlerde Akyazı bir kez daha Soykan ve Ak Parti dedi.

Akyazılılar ramazan olmasına rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları sandığa giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Saat 08.00 de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 de son buldu.

Belediye başkanı ve Cumhur ittifakı belediye başkan adayı Bilal Soykan oyunu Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulunda 1138 no.lu sandıkta, Büyük Birlik Partisi belediye başkan adayı Osman Karaoğlan Konuralp İlkokulunda 1073 no.lu sandıkta, Yeniden Refah Partisi belediye başkan adayı Hasan Akcan 1184 no.lu sandıkta, CHP belediye başkan adayı Hayrettin Sezgin’de Nevruz Banoğlu ilkokulunda 1178 no.lu sandıkta oyunu kullandı.

Sandıklar açılıp sayım tamamlandığında oyların yüzde 47.52 sini alan Bilal Soykan bir kez daha Akyazı’nın belediye başkanı oldu. Soykan 2019 seçimlerinde yüzde 71 oranında oy almıştı.

Soykan’ı oyların yüzde 27.84 sini alan Büyük Birlik Partisi belediye başkan adayı Osman Karaoğlan, yüzde 9.44’ünü alan Yeniden Refah Partisi adayı Hasan Akcan ve 7.61’ini alan CHP adayı Hayrettin Sezgin takip etti. Böylece Bilal Soykan ikinci kez Akyazı belediye başkanı seçilmiş oldu.

Seçimi kazanan Bilal Soykan ilk mesajını sosyal medya hesabından yaptı. Soykan teşekkürler Akyazı diye başlayan mesajında şunları yazdı “ Kıymetli hemşerilerimizin destekleri ile yine seçimi alnımızın akıyla kazandık. Cumhur ittifakı kazandı, Akyazı kazandı”

Akyazılılar da belediye başkanı seçtikleri Bilal Soykan’ın çağrısı üzerine saat 24.00 de Ak Parti İlçe teşkilat binasının önünde toplanarak elde ettikleri başarıyı kutladılar.

Parti binası önünde toplanan Ak Partililere hitaben Bilal Soykan, Ak Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem ve MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu birer konuşma yaptılar.

Sofuoğlu konuşmasında “kirli siyaset değil temiz siyaset yapan seçimi kazandı” derken, Ak Parti İlçe Başkanı Ekrem de “yaklaşık 75 günden beri sahalardayız. Çok iftiralara maruz kaldık. Atılan iftiralar karşısında kendimizi tuttuk. Sonunda kazanan biz yani Cumhur ittifakı oldu” Başkan Soykan da mağara gazetecileri ve onların yorumcularına rağmen kazanan yine biz olduk” dedi.