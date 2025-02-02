Katılım yüksek oldu

​​​​​​​Konu yeni destekleme modeli ile baş belası konumuna gelen kahverengi kokarca olunca Akyazı’nın Taşyatak Mahalle sakinleri düzenlenen bu toplantıya büyük ilgi gösterdi

Konu yeni destekleme modeli ile baş belası konumuna gelen kahverengi kokarca olunca Akyazı’nın Taşyatak Mahalle sakinleri düzenlenen bu toplantıya büyük ilgi gösterdi ve İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan ve ekibinin anlattıkları can kulağı ile dinledi.

Cuma buluşmaları kapsamında çiftçilerle bir araya gelen İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan ve beraberindeki teknik heyetin bu seferki adresi Akyazı’nın Taşyatak Mahallesi oldu.

Mahalle Muhtarı Abdullah Sayılı ve Azalarının ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Taşyatak Mahalle sakinleri kendilerini ziyaret gelen ve bilgilendiren İlçe Tarım Müdürü ve teknik ekibine sordukları sorularla bilmek istedikleri bilgilere ulaşmaya çalıştılar ve başarılı da oldular.

Mahalle Muhtarı Sayılı yapılan bu ziyaretin güzel bir ziyaret ve verilen bilgilerle doyurucu olduğunu söyledi ve hem kendilerinin hem de mahalle sakinlerinin önemli konularda bilgi sahibi olduklarını belirterek ziyaret yapanlara teşekkür etti.