Karaoğlan Akyazılılara teşekkür etti

​​​​​​​Büyük Birlik Partisinden Akyazı belediye başkan adayı olan Osman Karaoğlan, seçim sonuçlarının alınmasından sonra sosyal medya hesabı üzerinden

Büyük Birlik Partisinden Akyazı belediye başkan adayı olan Osman Karaoğlan, seçim sonuçlarının alınmasından sonra sosyal medya hesabı üzerinden bir teşekkür mesajı yayımladı.

Karaoğlan mesajında şu görüşlere yer verdi “ 31 Mart yerel seçimi geride bıraktık. Oy verip vermediğine bakmaksızın çalışma süreci içinde bizleri bağırlarına basan, ağırlayan çok değerli Akyazılı hemşerilerime teşekkür ediyorum.

İlçe başkanımız ve yönetimi ile birlikte sürdürdüğümüz seçim çalışmalarında her zaman yanımızda olan, bizimle sevinen, bizimle üzülen değerli çalışma arkadaşlarıma, kısaca bu çalışmamızda bize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.

Bir teşekkürüm de yerel basın için olacaktır. Akyazı’da görev yapan değerli basın mensubu büyüklerimize, arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize de verdikleri katkılar için teşekkür ediyorum.

Bilindiği gibi seçim sonuçları alındığında meclisimizde bulunan 5 arkadaşımız belediye meclis üyesi oldular. Güzel ilçemizin selameti, daha ileriye götürülmesi için alınacak olan kararlarda adaletli, güvenilir olacaklarına olan inancım tamdır diyor kendilerine şimdiden başarılar diliyorum.

Halkımızın teveccüh ile seçimi kazanan rakibimize, onun listesinden meclise giren belediye meclis üyelerinin de Akyazı’mızın hayrına yapılması gerekenleri yapacaklarına, eksikleri gidereceklerini umarak tebrik ediyor ve başarı diliyorum.”