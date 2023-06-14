Kaliç ve Demir ailelerinde düğün telaşı

Akyazı Kaliç Gross Market sahiplerinden ve belediye eski meclis üyesi Kemal Kaliç ve eşi Ayşe Kaliç’in öğretmen olan kızları

Akyazı Kaliç Gross Market sahiplerinden ve belediye eski meclis üyesi Kemal Kaliç ve eşi Ayşe Kaliç’in öğretmen olan kızları Şevval’i aslen Adanalı olan Aynur-Berat Demir çiftinin Sakarya Adliyesinde görev yapan Hakim çocukları Burak’la evlendirmeye hazırlanıyor.

Kaliç ve Demir ailelerini mutlu eden Şevval Kaliç ve Burak Demir çiftinin kınası ve nikah akdi 17 Haziran Cumartesi günü 19.00-23.00 saatleri arasında Batakköylü düğün salonunda yapılacak. Nikahın belediye başkanı Bilal Soykan tarafından kıyılması bekleniyor.

Çiftin düğünleri ise 30 Haziran 2023 Cuma günü 19.30-23.00 saatleri arasında Adana Atasev Sosyal Tesislerinde yapılacak.