İmece usulü temizlik

​​​​​​​Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk sosyal medya hesabından paylaştığı “ Gelin bu bayramda mezarlığımızı biz temizleyelim” çağrısına o mezarlıkta

Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk sosyal medya hesabından paylaştığı “ Gelin bu bayramda mezarlığımızı biz temizleyelim” çağrısına o mezarlıkta büyükleri ve yakınları yatmakta olan Kuzuluk’lu vatandaşlar belirlenen gün ve saatte ellerinde kimisi çim biçen sırt motorları, kimisi biçilen otları toplayan zirai aparatları ile kimisi de “ben bedenen çalışamam ama benzine destek olurum” diyerek mezarlığa koştular ve imece usulü mezarlığı pırıl pırıl yaptılar.

Çalışmayı öncelikli olarak elinde sırt motoru ile mezarlığa herkesten önce gelen ve çalışma elbiselerini giyerek çalışmaya başlayan isim Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk oldu. Onu takip eden diğer vatandaşlarda geldikleri mezarlıkta çalışmalara katıldılar ve kısa sürede kocaman mezarlığı pırıl pırıl hale getirdiler. Bedenen çalışamayanlarda yine mezarlıkta onlara eşlik ettiler ve benzin alımında maddi olarak destek oldular.

Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk, bu mezarlığımız bizim mahalle sınırları içinde ama Kuzuluk’un üç mahallesinde yaşayanlar tarafından da ortak olarak kullanılmaktadır. O bakımdan bizim mezarlık merkez mezarlığı olarak değerlendirilir dedi ve hem bedenen çalışanlara, hem de maddi olarak katkı sağlayan mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Mahalle sakinleri şöyle bir serzenişte bulunmayı da ihmal etmediler. Mahalle sakinleri, bilindiği gibi mezarlıklarımıza Büyükşehir Belediyemize bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından bakılmaktadır. Biz Mahalle sakinleri olarak üç yıldan beri imece usulü mezarlığımızı temizliyoruz. Bizim bu çalışmamız sakın ha mezarlıklar Müdürlüğümüz yetkililerini ve çalışanlarını “Kuzuluklular nasıl olsa kendi işlerini kendileri görüyorlar. Biz başka mezarlıkların bakım ve temizlik işlerini yapalım” gibi bir düşünceye kapılmasınlar. Madem ki biz Mahalle sakinleri olarak onlara destek oluyoruz. Onlar da başka konularda mahallemize ve muhtarımıza destek olmalıdırlar” hatırlatması yapmayı da ihmal etmiyorlar.