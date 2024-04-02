İlçe başkanları teşekkür mesajları yayımladı

​​​​​​​31 Mart 2024 Pazar günü mahalli idareler seçimleri yapıldı. Saat 17.00 de açılan sandıklarda oylar sayıldı ve kazanan ile kaybedenler belirlendi ve

31 Mart 2024 Pazar günü mahalli idareler seçimleri yapıldı. Saat 17.00 de açılan sandıklarda oylar sayıldı ve kazanan ile kaybedenler belirlendi ve sandık kurulu tarafından da oy sayımının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından partilerin ilçe başkanlarından da teşekkür açıklamaları peşi sıra geldi.

İlk açıklama seçimi kazanan Ak Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem’den geldi. Ekrem, bir hayli uzun açıklamasında özetle şunları söyledi “ İttifak ortağımız MHP’lilerle birlikte 31 Mart mahalli idareler seçimini Akyazı olarak büyük bir olgunluk içinde tamamlamış olmanın mutluluğu içindeyiz. Seçimler millet iradesinin tecelli ettiği demokratik bir kazançtır. Yapılan bu seçimden çıkan sonuçların Akyazı’mıza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Seçim bitmiştir. Yeniden belediye başkanı seçilen Bilal Soykan’la birlikte Belediye Meclis üyelerimiz ve bizim için artık çalışma zamanıdır. Seçilenleri tebrik ediyorum ve kendilerine yeni dönemde üstün başarılar temenni ediyorum. Ayrıca seçim ç alışması boyunca özveri ile çalışan Partimizin ve ittifak ortağımız MHP’nin tüm paydaşlarına katkıları için teşekkür ediyorum. Bizi oyları ile ödüllendiren muhterem ve değerli Akyazılı hemşerilerimize teşekkür ediyor. Bir teşekkürüm de sandıklarda görev yapan ve seçimin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda tamamlanması için yoğun gayret gösteren güvenlik güçlerimize ve İlçe seçim kurulu başkan ve diğer çalışanları içindir” dedi.

Bir diğer açıklama ise BBP İlçe başkanı Naim Yolcu’dan geldi. Yolcu’da açıklamasında şunları söyledi “ Uzun süredir yürüttüğümüz seçim çalışmalarımızı yüzde 28,5 oy oranı ve belediye meclisine 5 üye vererek tamamladık. Hedefimiz belediye başkanlığını kazanmak ve gönüllerde adeta taht kurmuş olan değerli başkan adayımız Osman Karaoğlan’ı belediye başkanı yapmaktı. Halkımız oylarının büyük kısmını Ak Partiden yana kullandı. BBP olarak biz halkımızın bu tercihini saygıyla karşılıyoruz. Siyaset uzun soluklu bir iştir. Biz bugünden itibaren nerede kalmıştık diyerek ve iktidara giden yolumuzun basamaklarını şimdiden döşeme çalışmalarımıza başlıyoruz. Başkan adayımız Osman Karaoğlan’ı seçim çalışmalarımızdaki olgunluğu, yapıcı yol göstericiliği özelliklerinden ötürü kucaklıyor, kendisine şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum. Ayrıca, sevgili Akyazılı hemşerilerimize de bize gösterdikleri yakın ilgi, sevgi, saygı ve teveccüh içinde teşekkür etmeyi tarihi bir görev sayıyorum”