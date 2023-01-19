İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SAVAŞÇI:‘Çocuklarımızın ve gençlerimizin daima yanındayız’

​​​​​​​İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile birlikte ilçedeki üç okulu ziyaret eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Gülüşü, neşesi, saf sevgileri ile motivasyon kaynağımız çocuklarımız

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile birlikte ilçedeki üç okulu ziyaret eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Gülüşü, neşesi, saf sevgileri ile motivasyon kaynağımız çocuklarımız ve genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin daima yanındayız” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir ile birlikte Kuzuluk Anaokulu, İşmont Halil İbrahim Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Dokurcun Ortaokulu’nu ziyaret etti. Kuzuluk Anaokulu’nda minik öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Soykan, İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı sonrasında ise İşmont Halil İbrahim Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan 12’inci sınıf öğrencilerine Akyazı Belediyesi’nin hediye internet katlarını dağıttılar.

Üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla başlattıkları çalışma kapsamında ilçedeki 1090 lise son sınıf öğrencisine hediye internet kartlarını ulaştırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Eğitim bizler ve ülkemizin geleceği için olmazsa olmazdır. Çocuklarımız ve gençlerimiz ülkemizin geleceği. Onların en iyi şartlarda eğitim almaları ve bilgiye ulaşmaları hepimizin sorumluluğu. Biz Akyazı Belediyesi olarak üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimize destek olması için 2 GB internet hediye ettik. Eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısında bu desteğimizi artıracağız. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin daima destekçisi olacağız” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere verdikleri destekten ve eğitime olan katkılarından dolayı Belediye Başkanı Bilal Soykan’a teşekkür etti. Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir sonrasında ise Dokurcun Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldiler.

‘Çocuklarımızın ve gençlerimizin daima yanındayız’

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile birlikte ilçedeki üç okulu ziyaret eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Gülüşü, neşesi, saf sevgileri ile motivasyon kaynağımız çocuklarımız ve genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin daima yanındayız” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir ile birlikte Kuzuluk Anaokulu, İşmont Halil İbrahim Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Dokurcun Ortaokulu’nu ziyaret etti. Kuzuluk Anaokulu’nda minik öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Soykan, İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı sonrasında ise İşmont Halil İbrahim Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan 12’inci sınıf öğrencilerine Akyazı Belediyesi’nin hediye internet katlarını dağıttılar.

Üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla başlattıkları çalışma kapsamında ilçedeki 1090 lise son sınıf öğrencisine hediye internet kartlarını ulaştırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Eğitim bizler ve ülkemizin geleceği için olmazsa olmazdır. Çocuklarımız ve gençlerimiz ülkemizin geleceği. Onların en iyi şartlarda eğitim almaları ve bilgiye ulaşmaları hepimizin sorumluluğu. Biz Akyazı Belediyesi olarak üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimize destek olması için 2 GB internet hediye ettik. Eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısında bu desteğimizi artıracağız. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin daima destekçisi olacağız” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere verdikleri destekten ve eğitime olan katkılarından dolayı Belediye Başkanı Bilal Soykan’a teşekkür etti. Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir sonrasında ise Dokurcun Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldiler.