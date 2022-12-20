İHALE YAPILDI TERMİNAL YAZIHANELERİ SAHİPLERİNİ BULDU

​​​​​​​Akyazı Belediyesi tarafından yaptırılan ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir törenle açılışı gerçekleştirilen terminalin içinde yer alan yazıhaneler,

Akyazı Belediyesi tarafından yaptırılan ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir törenle açılışı gerçekleştirilen terminalin içinde yer alan yazıhaneler, market ve yıkama yağlama tesisi için 20.12.2022 Salı (bugün) ihale yapıldı.

İhalede terminal içinde yapılan 9 yazıhaneden 7’si çeşitli firma v e isimlere kiralanırken 2 yazıhane ile market ve araç yıkama ve yağlama tesisi için ihaleye katılan olmadı.

Yapılan ihale sonunda Sacit Sofuoğlu (1 Nolu) Metin İltaş (2 Nolu) Yılmaz Hikmet Akyazı Tur Turizm ve Taşımacılık Hizmetleri (3 Nolu) Hümeyra Hikmet Saygıdeğer (4 Nolu) Kuzuluk Kooperatifi (5 Nolu) Akyazı Kooperatifide (9 ve 10 Nolu) yazıhanelerin kiracıları oldular.

Kiracılar tarafından ihalede verilen kira fiyatları Encümen tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.