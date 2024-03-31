HAYDİ AKYAZI SANDIK BAŞINA

Bugün bütün Türkiye Büyükşehir Belediye Başkanlarını, Belediye Başkanlarını, Belediye Meclis üyelerini, Mahalle Muhtarlarını ve ihtiyar heyetlerini seçmek üzere sandık başına gidiyor.

Bugün bütün Türkiye Büyükşehir Belediye Başkanlarını, Belediye Başkanlarını, Belediye Meclis üyelerini, Mahalle Muhtarlarını ve ihtiyar heyetlerini seçmek üzere sandık başına gidiyor.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye genelinde oy verme işlemleri açıklanan iller dışında saat 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. Doğu illerinde ise oy verme işlemleri sabah saat 07.00'de başlayacak ve 16.00'da sona erecek.

Türkiye’de Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.

Kaç il, ilçe, belde belediye başkanı ve muhtar belirlenecek?

Seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak.

Sayım ve döküm işlemlerine oy vermenin hemen ardından ara vermeden başlanacak.

Oy kullanırken kimlik gösterme mecburiyeti olacak.

Bugün yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi çerçevesinde Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Sakarya genelinde toplam 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanacak. Akyazı'da ise 249 sandıkta 71 bin 979 seçmen oy kullanacak.

Akyazı hangi belediye başkan adayları için oy kullanacak

Akyazı seçmeni AKParti Adayı Bilal Soykan, Büyük Birlik Partisi adayı Osman Karaoğlan, Saadet Partisi Adayı Şeref Tan, Yeniden Refah Partisi adayı Hasan Akcan ve CHP Adayı Hayrettin Sezgin ve İYİ Parti aday Hakan Baykal için tercihlerini yapacaklar. Aynı zamanda Belediye Meclis üyeliklerini de verecekleri oylarla belirlemiş olacak.

Akyazı’lı seçmenler Büyük Şehir Belediye Başkanlıkları için de oy kullanacaklar. Bu isimler ise şöyle;

AKPARTİ Adayı :Yusuf Alemdar

SAADET PARTİSİ Adayı: Ömer Abdullah Ayhan

CHP Adayı: Azize Çeroğlu

YENİDEN REFAH PARTİSİ Adayı: Selçuk Geyveli

İYİ PARTİ Adayı: Selçuk Kılıçaslan

SAYIM DÖKÜM İŞLEMİNDE SIRALAMA NASIL OLACAK

Büyükşehirlerde ilk olarak büyükşehir belediye başkanlığı, Daha Sonra Belediye Başkanları ve son olarak ta Mahalle muhtarlarına ait oy pusulaları sayılacak.