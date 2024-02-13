Hasan Kaliç güven tazeledi

​​​​​​​Akyazı’nın önemli camilerinden biri olan Baraka cami derneği olağan genel kurul toplantısını yaptı.

Akyazı’nın önemli camilerinden biri olan Baraka cami derneği olağan genel kurul toplantısını yaptı.

Camide gerçekleşen genel kurulda koltukta oturan Hasan Kaliç seçime bir önceki yönetim kurulunu değiştirmeden tek listeyle girdi ve böylece hem kendisi hem de yönetimi güven tazelemiş oldu.

Saygı duruşu ile başlayan genel kurulda yönetim kurulu faaliyet ve hesap raporu ile denetçiler raporları okunarak oylandı ve kabul edilmek suretiyle hem yönetim kurulu hem de denetim kurulu bu oylama ile ibra edilmiş oldular.

Tahmini bütçenin de okunup oylanması ve kabulünden sonra seçime geçildi. Gizli oylama ve açık tasnif sonunda Hasan Kaliç, Atilla Kır, İsmail Kahya, Hasan Cengiz ve Serdar Ersan yönetim kuruluna seçilirken, Yusuf Bakır, Remzi Karakurt ile Emin Şenyiğit´de denetim kuruluna seçildiler.

Genel kurul sonrası açıklama yapan dernek başkanı Hasan Kaliç, arkadaşlarımla birlikte güven tazelediğimiz bu genel kurulda bize tekrar görev tevdi eden derneğimiz genel kurul üyelerinin bu güvenlerini asla sarsmayacak ve bir önceki dönemden daha çok çalışarak camimizi daha da güzelleştirecek faaliyetler yapacağız dedi.