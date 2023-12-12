Hafız Mustafa Kurukuz DUALARLA ANILDI

​​​​​​​Hafız Mustafa Kurukuz ölümünün birinci yılında Akyazı Kuzuluk Şose Mahallesindeki evinde okutulan Kuran-ı Kerim ve ardından yapılan dualarla anıldı.

Hafız Mustafa Kurukuz ölümünün birinci yılında Akyazı Kuzuluk Şose Mahallesindeki evinde okutulan Kuran-ı Kerim ve ardından yapılan dualarla anıldı.

Hafız arkadaşları emekli din görevlileri Yunus Atmaca, Enver Koşar, Mustafa Asan ve Yahya Çiçek, Şose Mahalle cami imam hatibi Necati Güven, meslektaşları Ali Karakaş, İbrahim Yanık okudukları Kuran-ı Kerim ve İlahiler sonrası meslektaşları yapılan kısa konuşmaların ardından anma programı Hafız Yunus Atmaca tarafından yapılan dua ve sonrasında yapılan ikramla son buldu.

Gerçekleşen anma programına merhum Mustafa Kurukuz’un meslektaşları, arkadaşları, komşuları ve yakınları katıldı. Oğlu Öner Kurukuz’da anma programına katılanlara teşekkür etti.