GÜMÜŞ AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

​​​​​​​İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi halkından merhum Cemal Gümüş'ün Eşi, Adliyeden emekli Dursun Gümüş'ün Annesi, Kenan, Cemal, Hasan, Bayram ve Adnan Ata'nın Ablaları,

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi halkından merhum Cemal Gümüş'ün Eşi, Adliyeden emekli Dursun Gümüş'ün Annesi, Kenan, Cemal, Hasan, Bayram ve Adnan Ata'nın Ablaları, Kerim Yıldız, Mehmet Yılmaz, Harun Baykan ve Osman Yılmaz'ın Kayınvalideleri Fatma Gümüş vefat etti.

Merhum Fatma Gümüş’ün Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan İkindi Namazını müteakip Merkez aile mezarlığına defnedildi.

Merhume Fatma Gümüş’e Cenabı Allahtan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZ

Oğlu: Dursun Gümüş 0538 561 04 85