Gözde Pizza Restoran sahibi Kılıç Balkan şampiyonlarını ağırladı

​​​​​​​Spora ve sporcuya olan sevgisi ile tanınan ve sporun hangi dalında olursa olsun başarılı olan sporcuları ve onları yetiştirenleri işletme sahibi olduğu restoranın

Spora ve sporcuya olan sevgisi ile tanınan ve sporun hangi dalında olursa olsun başarılı olan sporcuları ve onları yetiştirenleri işletme sahibi olduğu restoranın da ağırlamayı seven Vedat Kılıç, bu defa da geçtiğimiz günlerde Karadağ’da düzenlenen Uluslararası Karate Balkan şampiyonasında şampiyon olan Ayşen Saner ile ikinci olan Sare Kaya’yı aileleri ile birlikte ağırlayarak vefasını ve sporcuya olan sevgisini bir kez daha gösterdi.

İşletme sahibi Vedat Kılıç, kızlarımızın elde ettiği bu başarı çök önemli ve büyük bir başarıdır. Kendilerini, ailelerini ve onları yetiştiren hocaları Sezai Yolcuoğlu’nu yürekten kutluyorum dedi ve bizim işletmemiz size ardına kadar açıktır yeter ki siz başarılı ve madalyaları getirmeye devam edin.