Görme engelli personeline Başkan Soykan’dan ziyaret

​​​​​​​3 Aralık dünya engelliler günü olarak değerlendirilmesi nedeniyle Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan bir ay önce belediyede santral operatörü olarak göreve başlayan görme engelli personeli

3 Aralık dünya engelliler günü olarak değerlendirilmesi nedeniyle Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan bir ay önce belediyede santral operatörü olarak göreve başlayan görme engelli personeli Şevval Mert’i görev yaptığı odasında ziyaret edip hem günlerini kutladı hem de çalışmaya başlaması nedeniyle tebrik etti.

Belediye başkanı Bilal Soykan, Şevval Mert’in bir ay önce çalışmaya başladığını, çalışkanlığı ile kısa sürede kendini kabul ettirdiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti. “ Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizin engelliler konusunda çok duyarlı olduklarını bilmeyenimiz yoktur. Bizde Akyazı belediyesi olarak Şevval’i işe alarak bu konudaki duyarlılığımızı gösterdik. Ayrıca Şevval işe başladığı ilk günden itibaren çalışmaları ile çektiği dikkat hepimizin takdirine neden olmuştur. Ben bugün bu ziyareti hem 3 Aralık dünya engelliler gününü kutlamak hem de kendisini tebrik etmek içindir” dedi.

Şevval Mert’e yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Ben görme engeliyim. Devletim bana 2022 engelli maaşı veriyor. Ancak ben çalışarak hak ederek maaş almak istedim ve bu nedenle İstanbul’da Rehabilitasyon merkezinde gece gündüz demeden çalıştım, sınavlara girdim ve masamda gördüğünüz bu belgeyi almaya hak kazandım. Müracaat ettiğim Akyazı belediyesi beni hemen işe başlattı. Şu anda çalışıyorum. Benim gibi engellilere ben yapamam diyerek evlerine kapanmamalarını, umutlarını kesmemelerini, sosyalleşme adına toplumla birlikte hareket etmelerini öneriyorum” dedi.