Gazeteci Sırrı Bıyık Akyazı'da son yolculuğuna uğurlandı

​​​​​​​Yakalandığı amansız hastalığa yenilerek hayatını kaybeden Akyazılı 69 yaşındaki Sırrı Bıyık, Akyazı Altındere Gündoğan Mahallesinde dualarla toprağa verildi.

Yakalandığı amansız hastalığa yenilerek hayatını kaybeden Akyazılı 69 yaşındaki Sırrı Bıyık, Akyazı Altındere Gündoğan Mahallesinde dualarla toprağa verildi.

1954 Trabzon Şalpazarı doğumlu Sırrı Bıyık, Anadolu Ajansı ile Yeni Şafak ve Star gazetelerinde çalıştı. Bıyık, sürekli sarı basın kartı sahibiydi.

Altındere Gündoğan Mahallesi ikamet eden merhum Hasan Bıyık’ın oğlu Keramettin, Yüksel, Ali ve Recep Bıyık’ın Babaları, olan Sırrı Bıyık tedavi gördüğü Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti .

Sırrı Bıyık’ın cenazesi Akyazı Altındere merkez belediye camiinde öğle sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Gazeteci arkadaşımız Sırrı Bıyık’a Allah’tan rahmet, yakınları, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI