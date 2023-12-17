FUTBOL SAHALARIMIZIN ENGELLİ ANTRENÖRÜ ÖZER TURGUT VEFAT ETTİ

​​​​​​​İlçemiz Yahyalı Mahallesi halkından Konuralp Konuralp İlkokulu emekli öğretmenlerinden merhum Bahattin Turgut'un Oğlu, Umut Haktan Turgut'un Babası

İlçemiz Yahyalı Mahallesi halkından Konuralp Konuralp İlkokulu emekli öğretmenlerinden merhum Bahattin Turgut'un Oğlu, Umut Haktan Turgut'un Babası Özer Turgut vefat etti.

Uzun yıllar öncesi geçirdiği bir rahatsızlık sonucu felç olan, ancak hayata küsmeyip engelli aracı ile kendini ilçe gençliğine adayıp futbol bundan sonraki hayatını Akyazı Hacıfazlıoğlu futbol takımı antrenörlüğünü yaparak geçiren Akyazı ilçe sporuna önemli katkıları ile spor camiasının taktir ve saygısını kazanan Özer Turgut’un cenazesi bugün Yahyalı Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan Öğlen ve cenaze Namazını sonrası gözyaşları arasında Yahyalı aile mezarlığında toprağa verildi.

Özer Turgut’un cenaze törenine ASKF Başkanı Yaşar Zımba İlçe Spor Müdürü Adem Altun, Saha komiserleri Derneği başkanı Mahmut Güzel, antrenörlüğünü yaptığı sporcular, spor camiasından kalabalık bir topluluk katıldı.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun BİZİM AKYAZI

Oğlu :Umut Haktan Turgut; 0534 206 99 54