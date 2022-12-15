Fırıncılar Federasyonu TESK’i ziyarette bulundu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu (TFF) Başkanı Halil İbrahim Balcı başkanlığındaki heyet, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’i ziyarette bulundu.

Fırıncılık sektöründeki sorunlar istişare edildi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu (TFF) Başkanı Halil İbrahim Balcı başkanlığındaki heyet, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’i ziyarette bulundu.

Fırıncı heyeti

TESK Genel Başkanlığı’na yeniden seçilen Bendevi Palandöken’e, ‘hayırlı olsun’ temennisiyle Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yanı sıra federasyon bünyesindeki oda başkanlarından oluşan bir heyet ile birlikte ziyarette bulunurken, sektöründe sorunları gündeme geldi.

Birlik beraberlik

TFF Başkanı Balcı, “TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken 'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Fırıncılık sektörümüzün sıkıntı ve sorunlarını istişare ettik. İnanıyorum ki yeni dönem, ‘birlik ve beraberliğimizin’ taçlandığı dönem olarak her daim hatırlanacak. İlgi ve alakalarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Teşekkür etti

Genel Başkan Palandöken’de, “Yeniden TESK Genel Başkanlığı'na seçilmem nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi. Federasyon Başkanı Balcı, ziyaret anısına Genel Başkan Bendevi Palandöken’e hediye takdim etti.