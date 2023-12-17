ENBİYA AKÇAY’A EVLATLARINDAN SON GÖREV

Yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek geçtiğimiz gün hayatını kaybeden MHP Akyazı ilçe teşkilatı eski başkan yardımcısı Enbiya Akçay için

Yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek geçtiğimiz gün hayatını kaybeden MHP Akyazı ilçe teşkilatı eski başkan yardımcısı Enbiya Akçay için 3 gece mevlit ve Kuran-ı Kerim okutuldu.

Geçmiş Dönem Ülkü Ocakları Akyazı İlçe Başkanı Merhum Talip Akçay'ın babası MHP Akyazı eski ilçe yöneticilerinden olan yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek tedavi gördüğü Akyazı Devlet Hastanesi Palyatif ünitesinde hayatını kaybeden Enbiya Akçay için Yunus Emre Mahallesi Güneş Camiinde akşam namazı sonrası mevlit VE Kuran-ı Kerim programı düzenlendi.

İlçenin tanınmış hocalarının okuduğu Kuran tilaveti ve dualar sonrası cami çıkışında cami cemaatine yemek ikramında bulunulurken Akçay ailesi Cenaze ve mevlit programına katılan herkese teşekkür ettiler.