EMEKLİ İMAM YUSUF ERSOY VEFAT ETTİ

​​​​​​​Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Akyazı Yunus Emre Mahallesi halkından Milli Savunma Bakanlığı Askeri fabrikalar genel müdürü İmdat Ersoy’un Kayınpederleri emekli İmam Yusuf Ersoy

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Akyazı Yunus Emre Mahallesi halkından Milli Savunma Bakanlığı Askeri fabrikalar genel müdürü İmdat Ersoy’un Kayınpederleri emekli İmam Yusuf Ersoy dualarla son yolculuğuna uğurlandı

İlçemiz Yunus Emre Mahallesi halkından Recep, Servet, Hüseyin ve Zekeriya Ersoy'un Abileri Milli Savunma Bakanlığı Askeri fabrikalar genel müdürü İmdat Ersoy, İtfaiye personeli Musa Topal ve Nazım Altıparmak'ın Kayınpederleri emekli İmam Yusuf Ersoy vefat etti.

Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde Öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Taşburun Mahallesi aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.