EGE ÇAĞAN DELİKANLI OLDU

​​​​​​​Akyazı’lı Toy ailesinden olup Sakarya Serdivan Tapu Sicil Müdürlüğünde görevli iken Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğüne atanan Murat Toy ve Duygu Toy çiftinin

Akyazı’lı Toy ailesinden olup Sakarya Serdivan Tapu Sicil Müdürlüğünde görevli iken Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğüne atanan Murat Toy ve Duygu Toy çiftinin biricik oğulları Ege Çağan Toy sünnet olarak delikanlılığa ilk adımını attı.

Kuzuluk “Tatlı Telaş Kınaevi” salonunda yapılan sünnet cemiyetine [Dede Emekli öğretmen Şeref Dalkıç, Anne anne Aynur Dalkıç, Babaanne Neriman Toy başta olmak üzere her iki ailenin yakınları ile kalabalık bir davetli katıldı.

Din görevlileri tarafından okunan Kuran-ı Kerim ve ilahilerin ardından davetlileri yemek ikramı yapıldı.

Misafirleri ile yakından ilgilenen Baba Murat Toy, Anne Duygu Toy “ bu mutlu günümüze katılarak mutluluğumuzu paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyoruz” dediler.