Duman-Curoğlu ve Sezgin aileleri yasta

Akyazı İnönü Mahallesi sakinlerinden merhum Terzi Halit Duman’ın eşi, Şeref ve Şener Duman’ın anneleri, Merhum Cevat ve Cemalettin Curoğlu,

Akyazı İnönü Mahallesi sakinlerinden merhum Terzi Halit Duman’ın eşi, Şeref ve Şener Duman’ın anneleri, Merhum Cevat ve Cemalettin Curoğlu, Ziyaattin, Fahrettin, Hayrettin Curoğlu’nun kız kardeşleri ve CHP İl başkanı Oğuz Can Curoğlu’nun halası Necla Duman ile Akyazı Yunus Emre Mahallesi sakinlerinden Akyazı’nın en eski esnaflarından olan Hidayet Sezgin’in oğlu, Esnaf Nüzhet Sezgin’in abisi, Zafer Sezgin’in babası İrfan Sezgin vefat ettiler.

Merhume Necla Duman ve merhum İrfan Sezgin evlerinin önünde alınan helallik sonrası Gazi Süleyman Paşa cami avlusuna getirildiler. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası merhum İrfan Sezgin ve merhume Necla Duman merkez aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildiler.

Cenaze törenlerine her iki ailenin yakınları ve komşularının yanı sıra CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Belediye başkanı Bilal Soykan, Belediye başkan yardımcıları, Belediye meclis üyeleri, CHP İl-İlçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, siyasiler ile kalabalık cemaat katıldı.

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