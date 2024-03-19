DEVA Partisi çalışmalarını sürdürüyor.

​​​​​​​31 Mart mahalli seçimlerine çalışmalarını aksatmadan sürdüren partilerden biride DEVA partisi. Önceki gün Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Erdoğan, Adapazarı Belediye başkan adayı Ercan Başnuh bazı il

31 Mart mahalli seçimlerine çalışmalarını aksatmadan sürdüren partilerden biride DEVA partisi. Önceki gün Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Erdoğan, Adapazarı Belediye başkan adayı Ercan Başnuh bazı il yöneticileri ile birlikte geldikleri Akyazı’da seçim çalışması yaptılar.

DEVA Partisi Akyazı İlçe başkanı Erkan Çoruhlu, belediye başkan adayı Ahmet Üzmen ve İlçe yöneticilerinin de ev sahipliği yaptığı bu ziyarette DEVA partililer çarşı esnafını gezdi ve Akyazılılardan kendileri için oy talebinde bulundular.

Çarşı içi ziyaretleri esnasında gazeteci Salim Özyılmaz’la da karşılaşan DEVA Partisi heyeti, arkadaşımıza çalışmaları hakkında bilgi verdiler ve seçime iddialı bir şekilde hazırlandıklarını dile getirdiler. Arkadaşımız Özyılmaz’da DEVA partisi heyetine başarı dileğinde bulundu.