CHP MAHALLİ SEÇİMLER ÖNCESİ ÇALMADIK KAPI BIRAKMIYOR

​​​​​​​Akyazı CHP 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli seçimlere hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarını 30 mart akşamına kadar sürdürecek olan CHP bu süre içinde çalmadık kapı bırakmayacak.

Akyazı CHP 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli seçimlere hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarını 30 mart akşamına kadar sürdürecek olan CHP bu süre içinde çalmadık kapı bırakmayacak.

CHP Akyazı’nın bu çalışmalarına İl teşkilatından da destek var. Bugün CHP Eski Milletvekili bir önceki dönem gurup başkan vekili olan Engin Özkoç ve Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent Esnaf ziyaretleri için Akyazı’daydı.

Her iki siyasetçi Akyazı’ya gelerek İlçe Başkanı Mustafa Sağır, belediye Başkan adayı Hayrettin Sezgin ve ilçe teşkilatı ile birlikte Atatürk anıtı çevresindeki esnafı iş yerlerine ziyaretlerde bulunarak Partilerinin İlçe adayına destek istediler. Esnaf ziyaretleri sırasında çarşı içindeki BBP’si standına da uğrayan CHP heyeti Belediye Başkan adayı Osman Karaoğlan ve daha sonra karşılaştıkları AKPARTİ Belediye Başkan adayı Bilal Soykan’a da başarı dileklerinde bulundular.

Ziyaretlere yarın ilçe kapalı Pazar yerinde devam edileceği öğrenildi.