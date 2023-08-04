Birbirlerinden ayrılmayan emekliler

​​​​​​​Emniyet teşkilatından emekli polis memuru Hasan Sadıkoğlu, Sağlıktan emekli Sezer, emekliye ayrılınca mesleğini bırakan terzi

Emniyet teşkilatından emekli polis memuru Hasan Sadıkoğlu, Sağlıktan emekli Sezer, emekliye ayrılınca mesleğini bırakan terzi ve eski Terziler Odası başkanı Salih Boğaz birbirlerinden ayrılmayan üç sacayak gibidirler.

Hemen hemen her gün öğle namazına bir saat kala namaz kıldıkları Gazi Süleyman Paşa cami önünde bir araya gelen emekli üçlüye zaman zamanda başka emekliler katılır. Fotoğrafın çekildiği günde bir başka emekli Haşmet Bulut bu üçlüye katıldı ve birlikte çay bahçesinde çay keyfi yaptıktan ve günlük siyasi, kültürel ve ekonomik değerlendirmelerini yaptıktan sonra ezanın okunması ile birlikte camiye girerek öğle namazını eda ettiler.

Bu grubu gören çok sayıda Akyazılı, emekli olmuşlar ama kendileri toplumdan ve yaşamdan hiç kopmamışlar. Hayatlarını doya doya yaşamaya devam ediyorlar. İmrenmemek elde değil demekten kendilerini ala koyamıyorlar.