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  • Belediyeden emekli Hüseyin Gümüşdere Dualarla ebediyete uğurlandı
Vefat
Giriş Tarihi : 13-12-2023 20:24

Belediyeden emekli Hüseyin Gümüşdere Dualarla ebediyete uğurlandı

​​​​​​​Akyazı Yunus Emre Mahallesi halkından merhum Rafet Gümüşdere'nin Oğlu, Belediyeden emekli Hüseyin Gümüşdere dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Belediyeden emekli Hüseyin Gümüşdere Dualarla ebediyete uğurlandı

Akyazı Yunus Emre Mahallesi halkından merhum Rafet Gümüşdere'nin Oğlu, Belediyeden emekli Hüseyin Gümüşdere dualarla son yolculuğuna uğurlandı

lçemiz Yunus Emre Mahallesi halkından merhum Rafet Gümüşdere'nin Oğlu, Muhammet ve merhum Şaban Gümüşdere'nin Abileri, Levent Gümüşdere'nin Babası, Osman Karaoğlan'ın Kayınbiraderi Belediyeden emekli Hüseyin Gümüşdere vefat etti.

Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde İkindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından süt fabrikası yanı aile mezarlığında dualarla toprağa verildi

 

 
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