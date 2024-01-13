Vefat
Giriş Tarihi : 13-01-2024 23:47

BELEDİYEDEN EMEKLİ HAKAN ATMACA VEFAT ETTİ

​​​​​​​İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi halkından merhum Yusuf Atmaca'nın Torunu, merhum Kara Muhammet Atmaca'nın Oğlu, Haluk ve

BELEDİYEDEN EMEKLİ HAKAN ATMACA VEFAT ETTİ

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi halkından merhum Yusuf Atmaca'nın Torunu, merhum Kara Muhammet Atmaca'nın Oğlu, Haluk ve Selim Atmaca'nın Kardeşleri, Emirhan Atmaca'nın Babası Büyük Şehir Belediyemize bağlı   Akyazı İtfaiyesinden emekli Hakan Atmaca vefat etmiştir. Cenazesi bugün Pazarköy Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan İkindi Namazını mütakip aile mezarlığına defnedildi.

Merhuma Cenabı Allahtan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun.

Kardeşi: Selim Atmaca ; 0533 525 54 00

 
Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: