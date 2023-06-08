Belediye Başkanı Soykan Mikail Bahçı’yı mutlu etti

Ailesi ile birlikte Almanya’da yaşayan izinli olarak yine ailesi birlikte Sakarya’ya gelen ve sağlık sorunu olan Mikail Bahçı Pazar günü 58. si yapılan yağlı güreşleri i

Ailesi ile birlikte Almanya’da yaşayan izinli olarak yine ailesi birlikte Sakarya’ya gelen ve sağlık sorunu olan Mikail Bahçı Pazar günü 58. si yapılan yağlı güreşleri izlemek için Akyazı Akbalık’a geldi.

Yakınları ile birlikte protokol önünden güreşleri büyük bir merak ve heyecanla izlerken Belediye başkanı Bilal Soykan’la tanıştı.

Yanında bulunan yakınları ile yaptığı konuşmada Mikail’in rahatsızlığını da öğrenen Bilal Soykan, delikanlıyı çok sevindirecek ve mutlu edecek bir girişimde bulundu ve misafirlerine verilmek üzere hazırlattığı maket kispetten bir tanesini de güreş ağası İbrahim Şahin ile birlikte güreş severlerin önünde hediye etti.

Hediyesini Başkan ve güreş ağasının elinden alan Mikail’in sevinci ve mutluluğu hemen yüzüne yansıdı ve aynı sevinç ve mutluluk içinde güreşleri tamamlayıp beraberindeki yakınları ile birlikte Sakarya’ya geri döndü.