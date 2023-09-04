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Vefat
Giriş Tarihi : 04-09-2023 00:58

BELÇİKA’DA VEFAT EDEN CÜNEYT SEÇKİN GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

​​​​​​​İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare halkından Ramazan Seçkin'in Oğlu, Coşkun Seçkin'in Abisi, merhum

BELÇİKA’DA VEFAT EDEN CÜNEYT SEÇKİN GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare halkından Ramazan Seçkin'in Oğlu, Coşkun Seçkin'in Abisi, merhum Dursun ve Ramiz Seçkin'in Yeğenleri Cüneyt Seçkin vefat etmiştir.

Merhum Cüneyt Seçkin Belçika’da yaşamını sürdürüyordu.

Cenazesi bugün Akminare Camii'nde kılınan Öğlen Namazı ve cenaze namazının ardından Merkez aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

 

Babası: Ramazan Seçkin 0543 898 70 59

Kuzeni: Ayhan Seçkin      0534 311 68 32

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