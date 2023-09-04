BELÇİKA’DA VEFAT EDEN CÜNEYT SEÇKİN GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare halkından Ramazan Seçkin'in Oğlu, Coşkun Seçkin'in Abisi, merhum Dursun ve Ramiz Seçkin'in Yeğenleri Cüneyt Seçkin vefat etmiştir.
Merhum Cüneyt Seçkin Belçika’da yaşamını sürdürüyordu.
Cenazesi bugün Akminare Camii'nde kılınan Öğlen Namazı ve cenaze namazının ardından Merkez aile mezarlığında toprağa verildi.
Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI
Babası: Ramazan Seçkin 0543 898 70 59
Kuzeni: Ayhan Seçkin 0534 311 68 32