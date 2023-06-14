Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 14-06-2023 21:54

BAĞDATLI’DAN  BİRİNCİOĞLU’NA “HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

​​​​​​​Uzun Yıllar Hendek İlçesinde Kızılay  Başkanlığı yapan ve geçtiğimiz günlerde bu görevinden istifa eden Sami Bağdatlı

BAĞDATLI’DAN  BİRİNCİOĞLU’NA “HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Uzun Yıllar Hendek İlçesinde Kızılay  Başkanlığı yapan ve geçtiğimiz günlerde bu görevinden istifa eden Sami Bağdatlı temsilcilikten Şubeye terfi eden Kızılay Akyazı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kızılay Akyazı Şube Başkanı  Mustafa Birincioğlu ve yönetim kurulu üyesi Özgür Özmen tarafından ağırlanan Bağdatlı Kızılay gibi çok önemli bir kuruma hizmet veren Başkan  ve yönetimini kutluyorum. Şube olması nedeniyle kendilerine “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundum dedi.

Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu  ve yönetim kurulu üyesi Özmen de Kızılay denildiğinde ilk akla gelen isim olan Sami Bağdatlı büyüğümüzü Akyazı’da ağırlamaktan mutluluk duyduk. Dedi ve ziyeret için teşekkür ettiler.

 
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