AKYAZI ÖĞRETMENEVİNDE BAĞLAMA KURSU AÇILDI

​​​​​​​Akyazı Öğretmenevinde bağlama kursu açıldı. Konuralp İlkokulunda yıllarca öğretmenlik yaparak emekliye ayrıldıktan sonra Eskişehir’e yerleşen

Akyazı Öğretmenevinde bağlama kursu açıldı. Konuralp İlkokulunda yıllarca öğretmenlik yaparak emekliye ayrıldıktan sonra Eskişehir’e yerleşen emekli öğretmen Şaban Aydın tarafından açılan kurs için kayıtlar devam ediyor.

Kurs öğretmeni Şaban Aydın kurslarımız hafta sonları Cumartesi Pazar günleri olmak üzere üçerli-dörderli guruplar halinde olacak. Bağlama öğrenmek isteyenlerin bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye ederim. Kursumuzda yaş sınırı yoktur dedi.

Kurs ücretlerini kursiyerler kendileri belirleyecek diyen Kurs öğretmeni Şaban Aydın ilgilenenlerin 0536 681 59 00 nolu telefondan benimle irtibata geçerek bilgi alabilirler şeklinde konuştu.