Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 26-12-2022 21:35

AKYAZI ÖĞRETMENEVİNDE BAĞLAMA KURSU AÇILDI

​​​​​​​Akyazı Öğretmenevinde  bağlama  kursu açıldı. Konuralp İlkokulunda yıllarca öğretmenlik yaparak emekliye ayrıldıktan sonra Eskişehir’e yerleşen

AKYAZI ÖĞRETMENEVİNDE BAĞLAMA KURSU AÇILDI

Akyazı Öğretmenevinde  bağlama  kursu açıldı. Konuralp İlkokulunda yıllarca öğretmenlik yaparak emekliye ayrıldıktan sonra Eskişehir’e yerleşen emekli öğretmen Şaban Aydın tarafından  açılan kurs için kayıtlar devam ediyor.

Kurs öğretmeni Şaban Aydın  kurslarımız hafta sonları Cumartesi Pazar günleri olmak üzere  üçerli-dörderli guruplar halinde  olacak. Bağlama öğrenmek isteyenlerin bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye ederim. Kursumuzda yaş sınırı yoktur dedi. 

Kurs ücretlerini kursiyerler kendileri belirleyecek diyen Kurs öğretmeni Şaban Aydın ilgilenenlerin 0536 681 59 00 nolu telefondan benimle irtibata geçerek bilgi alabilirler şeklinde konuştu.

 

 
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