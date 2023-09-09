Akyazı Muhtarlar Derneğinden zabıtaya kutlama ziyareti

​​​​​​​Akyazı Muhtarlar Derneği yönetimi Zabıta Haftası nedeniyle Akyazı Belediyesi zabıta müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Akyazı Muhtarlar Derneği yönetimi Zabıta Haftası nedeniyle Akyazı Belediyesi zabıta müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Sıcak bir sohbet samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Ahmet Savaş "Akyazı bizim şehrimizdir güzel olan herşey hepimizi fevkalade mutlu etmektedir. Bu yüzden Akyazı Belediyesinin Zabıta ekiplerinin Vizyon ve Misyon değerlerinde oldukça üst seviyede olduğu gözlenmektedir.

Şehrimizin ayrıca marka değerine bir anlam katan Zabıta arkadaşlarımızın kendi insanımız olması bu şehrin Evlatlarından oluşması da ayrıca insan kalitemizi de en güzel şekilde ortaya koymaktadır.

Bu sebeple Zabıta arkadaşlarınızın gününü bir kez daha kutluyoruz çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi...

Zabıta müdürlüğüne kısa zaman önce atanan Seçkin Yıldırım ise genç ve çalışkan birisi olması nedeniyle Akyazı'ya özveriyle hizmetler edeceğine inancımız vardır diyerek çalışmaları için teşekkür ediyoruz dedi.