Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 02-09-2023 23:23

AKYAZI MİLLİ EĞİTİMİN SEVİLEN ÖĞRETMENİ BAHRİ DİNÇ KIZINI EVLENDİRDİ

Akyazı Milli Eğitimin sevilen isimlerinden Emekli Öğretmen Bahri Dinç bu gece yapılan muhteşem bir 

AKYAZI MİLLİ EĞİTİMİN SEVİLEN ÖĞRETMENİ BAHRİ DİNÇ KIZINI EVLENDİRDİ

 

Akyazı Milli Eğitimin sevilen isimlerinden Emekli Öğretmen Bahri Dinç bu gece yapılan muhteşem bir düğün töreni ile Doktor kızını evlendirdi.

Kuzuluk Termal Otel bahçesinde yapılan Kına gecesi  oldukça kalabalık bir davetli önünde gerçekleşti.

Akyazı’lı Bahri-Ferziye Dinç çiftinin güzel kızları Doktor  Merve Dinç ile  Giresun İlinden Salim-Ayşe Turhan çiftinin yakışıklı delikanlısı Doktor Kaan  Turhan ile hayatlarını birleştirdi.

Alkışlar arasında salona gelen gelin damat ilk danslarını birlikte yaptıktan sonra kendilerine arkadaşları da katılarak danslarına iştirak ettiler.

Mutlulukları gözlerinden okunan gençler masa masa dolaşarak mutlu gecelerine katılan yakınları ve yakın dostlarına hoş geldiniz diyerek  teşekkür ettiler.

 

 

 
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