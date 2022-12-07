Akyazı Kızılay’da gönüllü sayısı artıyor

​​​​​​​Başarılı çalışmaları ile dikkatleri üzerlerine çeken Kızılay Akyazı temsilciliğine müracaat ederek “gönüllü” olmak istediklerini söyleyenlerin

Başarılı çalışmaları ile dikkatleri üzerlerine çeken Kızılay Akyazı temsilciliğine müracaat ederek “gönüllü” olmak istediklerini söyleyenlerin sayısındaki artış da dikkatlerden kaçmıyor.

Akyazı Vergi Dairesi Müdürü Ali Ilgaz ve Müdürü yardımcısı Serap Güney’de “Kızılay gönüllüsü” olmak için müracaat edenler arasındaki yerlerini aldılar.

Dünya gönüllülük haftası nedeniyle Kızılay Akyazı temsilciliğini aynı zamanda Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’in de eşi olan Müdür yardımcısı Serap Güney’le birlikte ziyaret eden Vergi Dairesi Müdürü Ali Ilgaz Kızılay gönüllüsü olmak istediklerini söyleyince temsilci Mustafa Birincioğlu da anında işlemleri tamamladı ve her iki bürokrat böylece “Kızılay gönüllüsü” oldular.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu İlçemizde görev yapan iki değerli bürokratımızı kendi istekleri ile “gönüllü” yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi ve her geçen gün gönüllü sayımız artıyor ve güçleniyoruz. Bu da bizi sevindiriyor dedi ve Ali Ilgaz ile Serap Güney’e hem ziyaretleri için hem de gönüllü oldukları için teşekkür etti.