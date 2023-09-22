Akyazı Kaymakamına ziyaretler sürüyor

​​​​​​​Düzce Kaynaşlı Kaymakamlığı görevini yürütürken son kararname ile Akyazı Kaymakamlığına atanan ve Akyazı’ya gelerek görevine başlayan

Düzce Kaynaşlı Kaymakamlığı görevini yürütürken son kararname ile Akyazı Kaymakamlığına atanan ve Akyazı’ya gelerek görevine başlayan Mustafa İkbal Eşki’ye “hoş geldin” ziyaretler sürüyor.

MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu yönetim kurulu ve partili belediye meclis üyeleriyle, SESOB’a bağlı Bakkallar, Manifaturacılar, Madeni Sanatkarlar, Berberler, Esnaf ve Sanatkarlar ve Şoförler Odası başkanları da beraberlerinde Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca olduğu halde Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’yi makamında ziyaret ettiler ve “İlçemize hoş geldiniz” dediler ve başarı dileğinde bulundular.

Kaymakam Eşki’de yaptıkları ziyaretler için hem MHP heyetine hem de Oda başkanlarına ve Ticaret İl Müdürüne teşekkür etti.