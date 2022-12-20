Akyazı İlçe Tarım Müdürü Meydan uyardı “Son tarih 31 Aralık 2022 dir. “

​​​​​​​Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Ev Hayvanları Kayıt Sistemi (PETVET) ile can dostlarımızın kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması işleminin 31 Aralık 2022 tarihinde sona ereceğini söyledi

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Ev Hayvanları Kayıt Sistemi (PETVET) ile can dostlarımızın kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması işleminin 31 Aralık 2022 tarihinde sona ereceğini söyledi ve bu tarihe kadar vatandaşların bulundukları İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimize, ya da serbest çalışan Veteriner Hekimlerimize müracaat etmelerini istedi.

Ev hayvanı kayıt sistemine (PETVET) mikroçip uygulamasıyla ülke genelinde bugüne kadar 323 bin 647 kedi, 305 bin 505 köpek ve 13 gelincik kimliklendirildi diyen Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren de 6 aylık yaşa kadar kedi ve köpekler, ceza uygulanmadan kayıt altına alınabileceğini sözlerine ekledi.