Anasayfa

Akyazı Spor

AKYAZI FUTSAL SALON TURNUVASINDA AKYAZI İMAMHATİP ORTAOKULU ŞAMPİYON

Akyazı Spor 49 OKUNMA

AKYAZI FUTSAL SALON TURNUVASINDA AKYAZI İMAMHATİP ORTAOKULU ŞAMPİYON

​​​​​​​Akyazı’da Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve spor Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Orta okullar arası salon futsal turnuvasında A

Akyazı’da Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve spor Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Orta okullar arası salon futsal turnuvasında Akyazı İmam Hatip ortaokulu şampiyon oldu. Turnuvada ikinciliği İnönü ortaokulu alırken üçüncülüğü Akşemsettin İmamhatip ortaokulu elde etti. Turnuvada 4. Takım Atatürk ortaokulu oldu. Akyazı Atatürk Kapalıspor salonunda oynanan müsabakalar oldukça zevkli ve heyecanlı geçti. Şampiyonanın sonunda dereceye giren okul takımlarına kupaları törenle verildi. Turnuva birincisi İmamhatip ortaokulunun kupasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir , ikinci İnönü ortaokulunun kupasını Milli eğitim Şube Müdürü Şerif ahmet gezen, üçüncü Akşemsettin ortaokulunun kupasını Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim baş ve 4. Atatürk ortaokulunun kupasını da Akyazı İmamhatip Ortaokulu Müdürü Muammer yücel verdi.