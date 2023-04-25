ACA’NIN MİNİKLERİNİN  23 NİSAN COŞKUSU 25 NİSAN 2023

Kısa Adı ACA olan Akyazı Cumhuriyet Anaokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni velilerin de yoğun katılımı ile

Kısa Adı ACA olan Akyazı Cumhuriyet Anaokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni velilerin de yoğun katılımı ile okul bahçesinde gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve okunan İstiklal Marşını takiben okul müdürü Aykut ŞİMŞEK günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Daha sonra sınıflar sıra ile şu oyunlarını sergilediler

İyilik Sınıfı-Ritim Oyunu, Huzur Sınıfı-Mantarlar Rondu,Başarı Sınıfı-Paketu Me Tata Dansı

Sevgi Sınıfı-Arı Rondu, Hoşgörü Sınıfı-Marakası Salla, Dostluk Sınıfı-Arı Orf Gösterisi,Barış Sınıfı-Tavşan Rondu ve Mutluluk Sınıfı-Kelebek Rondu.

Çocukların oynadığı rontlar ve oyunlar velileri tarafından ilgi ile izlenirken bol bol alkış aldı.

Program sonunda Okul Müdürü Şimşek ‘’ Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Çocukların doyasıya eğlendiği güzel bir program oldu. Velilerimiz yoğun katılım gösterdiler. Herkese teşekkür ederiz’’ şeklinde konuştu.