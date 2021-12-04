11 KÖYLÜ VATANDAŞA 11 TRAKTÖR

OR-KÖY’den sağlanan yüzde 20 si hibe kalanı 7 taksitle ödemeli faizsiz kredi ile traktör sahibi olan

Bu haber 2021-12-04 00:00:07 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

OR-KÖY’den sağlanan yüzde 20 si hibe kalanı 7 taksitle ödemeli faizsiz kredi ile traktör sahibi olan 10 vatandaşla yine aynı krediden yararlanarak tomruk çekme vinci alan bir vatandaş sahibi olacakları traktör ve vincin anahtarlarını Akyazı Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın da katıldığı sade bir törenle protokol üyelerinin ellerinden aldılar.

Düzenlenen törene Vali Kaldırım’ın haricinde Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ve traktör sahipleri çiftçiler katıldı.

Düzenlenen törene Akyazı Orman İşletme Müdürü Erkan Kılıç, Müdür yardımcısı Pınar Dönmez ve Müdür yardımcısı Mustafa Naiboğlu, Şefler ve çalışanlar misafirlere ev sahipliği yaptılar.