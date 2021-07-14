Belediye İşçilerini Allah Korudu

Akyazı Ada Caddesinde Bayan sürücünün kullandığı Otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek tretuvarda ot biçip peyzaj düzenlemesi yapan belediye işçilerinin üzerinde çalıştığı beton bariyerlere çarptı. Kazada şan eseri yaralanan olmadı.
Olay Akyazı Ada Caddesi sayılı sokak girişine yakın bir yerde meydana geldi. Hastane Mahallesinden ilçe merkezine seyir halindeki adı belirlenemeyen bayan sürücünün kullandığı 67 AK 42* plakalı Otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek Cadde ortasında ot biçip peyzaj düzenlemesi yapan Belediye işçilerinin bulunduğu beton bariyere çarptı.
Çapmanın etkisiyle olayı fark eden belediye işçileri sağa sola kaçarak kendini kurtarırken çalıştılar, Kazada Otomobilde maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı