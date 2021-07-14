Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
İL VE İLÇE TARIMDAN SEL BÖLGESİNDE ZARAR TESPİTİ

İL VE İLÇE TARIMDAN SEL BÖLGESİNDE ZARAR TESPİTİ

AKYAZI KAPALI PAZAR YERİNİN BAKIM VE ONARIMI BAŞLADI

AKYAZI KAPALI PAZAR YERİNİN BAKIM VE ONARIMI BAŞLADI

MHP AKYAZI TEŞKİLATI MYO’NUN YÖNETİMİNİ AĞIRLADI

MHP AKYAZI TEŞKİLATI MYO’NUN YÖNETİMİNİ AĞIRLADI

BELEDİYEDEN BAYRAM TEMİZLİĞİ

BELEDİYEDEN BAYRAM TEMİZLİĞİ

LGS SINAVINDA ÜSTÜN BAŞARI GÖSTEREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

LGS SINAVINDA ÜSTÜN BAŞARI GÖSTEREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

BAŞKAN SOYKAN DÜNYA ŞAMPİYONU GÜREŞÇİYİ ÖDÜLLENDİRDİ

BAŞKAN SOYKAN DÜNYA ŞAMPİYONU GÜREŞÇİYİ ÖDÜLLENDİRDİ

Belediye İşçilerini Allah Korudu

Akyazı Ada Caddesinde Bayan sürücünün kullandığı Otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek
Bu haber 2021-07-14 00:01:46 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ada Caddesinde Bayan sürücünün kullandığı Otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek tretuvarda ot biçip peyzaj düzenlemesi yapan belediye işçilerinin üzerinde çalıştığı beton bariyerlere çarptı. Kazada şan eseri yaralanan olmadı.

Olay Akyazı Ada Caddesi sayılı sokak girişine yakın bir yerde meydana geldi. Hastane Mahallesinden ilçe merkezine seyir halindeki adı belirlenemeyen bayan sürücünün kullandığı 67 AK 42* plakalı Otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek Cadde ortasında ot biçip peyzaj düzenlemesi yapan Belediye işçilerinin bulunduğu beton bariyere çarptı.

Çapmanın etkisiyle olayı fark eden belediye işçileri sağa sola kaçarak kendini kurtarırken çalıştılar, Kazada Otomobilde maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
00:03 - Belediye İşçilerini Allah Korudu
Akyazı Ada Caddesinde Bayan sürücünün kullandığı Otomobil direksiyon hakimiyetini kaybeder...
08:35 - Otomobil ve Pat Pat göçük altında kaldı
Akyazı’da meydana gelen Sel felaketi ardından verdiği zararlarda bir bir ortaya çıkmaya ba...
08:27 - SELDEN ZARAR GÖREN KÖPRÜ HEMEN DEVREYE GİRMELİ
Aşırı yağışlar nedeniyle taşan Mudurnu deresi üzerinde kurulu olan ve Boztepe, Hanyatak, T...
12:55 - Akyazılı güreşçi Ömer Saner, Dünya Şampiyonu oldu.
İşitme Engelliler Dünya Serbest Grekoromen Güreş Şampiyonasında serbest stil 92 kiloda...
00:01 - Yine Balık ölümleri yine aynı adres
Gelecekte Marmara’nın su ihtiyacını karşılayacak olan Mudurnu deresine bağlanan ...
16:34 - AKYAZI DEVA PARTİSİNDE GENEL BAŞKANLI 1. OLAĞAN KONGRE
DEVA partisinin Akyazı 1. Olağan İlçe kongresi yapıldı. Batakköylü düğün salonunda ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ