MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ FAZİLET DURMUŞ'TAN 10 KASIM MESAJI

Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla

Bu haber 2020-11-10 01:51:45 eklenmiş ve 181 kez görüntülenmiştir.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş bir mesaj yayımladı.

Durmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

10 Kasım ve Vatan Sevgisi

“Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.” düsturuyla yola çıkan Büyük Önder Atatürk, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmemiz için Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş; genç nesillere emanet etmiştir.

Vatan ve millet sevgisini “Yurt sevgisi, ona hizmetle ölçülür.” sözleriyle özetlemiş; genç nesillere rehber ve örnek olmuştur.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gаzi Mustаfа Kemаl Atаtürk’ü vefаtının 82. yıl dönümünde sаygıyla ve rаhmetle аnıyorum.”