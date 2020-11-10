MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ FAZİLET DURMUŞ'TAN 10 KASIM MESAJI

Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş bir mesaj yayımladı.
Durmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
10 Kasım ve Vatan Sevgisi
“Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.” düsturuyla yola çıkan Büyük Önder Atatürk, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmemiz için Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş; genç nesillere emanet etmiştir.
Vatan ve millet sevgisini “Yurt sevgisi, ona hizmetle ölçülür.” sözleriyle özetlemiş; genç nesillere rehber ve örnek olmuştur.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gаzi Mustаfа Kemаl Atаtürk’ü vefаtının 82. yıl dönümünde sаygıyla ve rаhmetle аnıyorum.”
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